In der Region Dnipropetrowsk wurden Militärangehörige mit gefälschten ärztlichen Attesten erwischt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das DBI deckte Militärangehörige auf, die medizinische Atteste fälschten, um sich dem Dienst zu entziehen und illegale Zahlungen zu leisten.

In der Region Dnipropetrowsk wurden Militärangehörige enttarnt, die gefälschte Atteste über schwere Erkrankungen von Angehörigen vorlegten, um sich dem Dienst zu entziehen und illegal mehr als 230 Tausend Hrywnja zu erhalten. Dies berichtet der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Freitag, den 22. August.

Insbesondere hat der Fahrer-Sanitäter der Evakuierungsabteilung dem Kommando einen Bericht vorgelegt, in dem er angab, eine schwerkranke Mutter pflegen zu müssen. Zur Untermauerung legte er Kopien eines gefälschten ärztlichen Attests vor, aus dem hervorging, dass sie eine zweite Behindertengruppe hatte. Als er aus dem Dienst entlassen wurde, erhielt er eine Zahlung von etwa 100 Tausend Hrywnja.

Ein ähnlicher Plan wurde von einem Verbindungsoffizier einer anderen Militäreinheit angewandt, der fiktive Dokumente über die zweite Invaliditätsgruppe seines Vaters ausstellte. Bei seiner Entlassung erhielt er fast 130 Tausend Hrywnja.

Die Untersuchung ergab, dass die medizinischen Einrichtungen keine Bescheinigungen ausstellten.

Beide Angeklagten wurden wegen des Verdachts auf Betrug und Wehrdienstverweigerung gemäß Teil 1 des Artikels 190 und Teil 4 des Artikels 409 des Strafgesetzbuches der Ukraine angezeigt.

Die Sanktionen der Artikel sehen Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren vor.

Das State Bureau of Investigation betonte, dass die Umgehung des Militärdienstes unter Kriegsrecht ein schweres Verbrechen ist, das eine Bedrohung für die Verteidigungsfähigkeit des Staates darstellt.

Zuvor hatte ein Soldat in der Region Ternopil versucht, ein System zum Verkauf von Untauglichkeitsbescheinigungen für den Dienst zu organisieren.