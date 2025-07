Die Russen haben Sumy mit Drohnen mit Granatsplittern getroffen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es waren zwei Angriffe. Die erste Drohne griff die Stadt gegen 13:00 Uhr an, die zweite etwa eine Stunde später. Drei Zivilisten wurden verletzt.

Truppen der Russischen Föderation griffen Sumy am 18. Juli mit Drohnen an. Mindestens eine der Drohnen war mit Schrapnell gefüllt. Es gibt Verletzte. Dies berichteten der amtierende Bürgermeister von Sumy, Artem Kobzar, und der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorov.

„Es gab einen Treffer in einem Nicht-Wohngebäude. Die Drohne war mit Granatsplittern gespickt, um den Schaden für die Menschen zu maximieren“, sagte Kobzar.

Ihm zufolge wurden mindestens zwei Menschen verletzt. Sie befinden sich im Krankenhaus.

Grigorov gab an, dass es zwei Angriffe gab. Die erste Drohne griff die Stadt um etwa 13:00 Uhr an, die zweite etwa eine Stunde später. Die Angreifer haben die zivile Infrastruktur getroffen.

Ihm zufolge wurden bei einem der Angriffe drei Zivilisten verletzt. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Wir möchten daran erinnern, dass russische Kriegsverbrecher die Stadt Sumy am 16. Juli angegriffen haben. Durch den feindlichen Beschuss wurden ein Verwaltungsgebäude, Fahrzeuge und zwei Privathäuser beschädigt.

Zuvor, am 14. Juli, griffen die Russen eine Bildungseinrichtung in der Gemeinde Sumy an. Dabei wurden Fenster und der Eingang zum Gebäude der Sumy Business School der Sumy National Agrarian University beschädigt. Sechs Menschen – drei Männer und drei Frauen – wurden auf dem Gelände der Universität verletzt.