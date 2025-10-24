Die Russen haben wichtige Infrastruktureinrichtungen in der Region Kirowohrad angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Als Folge des Beschusses waren 19 Siedlungen ohne Strom. Die Arbeiten zur Beseitigung der Folgen sind im Gange.

Russische Truppen haben den Bezirk Novoukrainsky der Region Kirowohrad angegriffen. Dies berichtete am 24. Oktober der Leiter der regionalen Militärverwaltung Andrej Raikovich.

„Diese Nacht – ein weiterer feindlicher Angriff auf die Objekte der kritischen Infrastruktur der Region. Diesmal auf dem Territorium des Bezirks Novoukrainsky. Vorläufig – ohne Opfer“, stellte er fest.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung wurden 19 Siedlungen ohne Licht gelassen. Derzeit geht die Beseitigung der Folgen weiter.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass russische Truppen in der Nacht zum 22. Oktober die Ukraine massiv angegriffen haben. Städte und Energieanlagen wurden getroffen.