Russland hat eine Energieinfrastrukturanlage im Gebiet Tschernihiw angegriffen: 340.000 Haushalte sind ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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340.000 Abnehmer in den Städten Tschernihiw und Pryluky sowie in den Bezirken Tschernihiw und Pryluky sind von der Stromversorgung abgeschnitten.

Infolge des russischen Beschusses einer Energieanlage im Bezirk Nischin der Region Tschernihiw sind 340.000 Kunden ohne Stromversorgung. Dies teilte die Pressestelle von Tschernihowoblenergo am Montag, dem 6. April, mit.

„Infolge des feindlichen Angriffs wurde eine wichtige Energieanlage im Bezirk Neschin beschädigt. 340.000 Kunden in den Städten Tschernihiw und Pryluky sowie in den Bezirken Tschernihiw und Pryluky sind ohne Strom“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Energieversorger mit den Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten beginnen werden, sobald es die Sicherheitslage zulässt.