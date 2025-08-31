Sechs Menschen, darunter ein Kind, wurden in der Region Dnipro durch Granatenbeschuss verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Sonntag wurden 6 Zivilisten, darunter ein 11-jähriger Junge, durch feindlichen Beschuss in der Region Dnipro verwundet.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipro Serhij Lyssak in Telegram

Einzelheiten: Die Angreifer haben den Bezirk Nikopol mit FPV-Drohnen und schwerer Artillerie terrorisiert. Sie zielten auf das Bezirkszentrum, die Gemeinden Marhanezka, Myrivska und Prokrovska.

Eine 64-jährige Frau wurde in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Ein 42-jähriger Anwohner und ein 23-jähriger Mann wurden ebenfalls verwundet, sie werden ambulant behandelt.

Ein Industrieunternehmen, mehrere Privathäuser, ein Nebengebäude und eine Gasleitung wurden beschädigt. Ein halbes Dutzend Autos wurden demoliert.