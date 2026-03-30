Die Stromausfälle betrafen sieben Regionen der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Überall dort, wo es die Sicherheitslage zulässt, wurden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten aufgenommen, wie Ukrenerho versicherte.

Am Montagmorgen wurden in sieben Regionen der Ukraine Stromausfälle aufgrund neuer russischer Beschüsse verzeichnet. Dies teilte Ukrenerho am 30. März mit.

„Am Morgen sind Verbraucher in den Regionen Odessa, Saporischschja, Dnipropetrowsk, Chmelnyzkyj, Charkiw, Tschernihiw und Sumy von der Stromversorgung abgeschnitten. Überall dort, wo es die Sicherheitslage zulässt, wurden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten aufgenommen“, heißt es in der Mitteilung.

Gleichzeitig stieg der Stromverbrauch im Vergleich zu den morgendlichen Werten des vorangegangenen Arbeitstages – Freitag – um 2,7 %.

„Der Grund dafür ist das bewölkte Wetter in den meisten Regionen, was zu einer geringeren Effizienz der privaten Solaranlagen und einem entsprechenden Anstieg des Stromverbrauchs aus dem öffentlichen Netz führt“, erklärten die Energieversorger.

Sie bitten die Bürger, sparsam mit Strom umzugehen. Es wird empfohlen, energieintensive Vorgänge auf die Tageszeit – von 11:00 bis 16:00 Uhr – zu verlegen. Ebenso wird empfohlen, in den Abendstunden – von 18:00 bis 22:00 Uhr – nicht mehrere leistungsstarke Elektrogeräte gleichzeitig einzuschalten.