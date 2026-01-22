Swyrydenko traf sich mit Vertretern von Mobilfunkbetreibern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Mobilfunkbetreiber haben mehr als 15.000 Generatoren für die Notstromversorgung von Umspannwerken gekauft.

Ministerpräsidentin Iulia Swyrydenko hat sich mit Vertretern von Mobilfunkbetreibern getroffen. Dies berichtete die Regierungschefin am Donnerstag, den 22. Dezember, auf Telegram.

Ihr zufolge haben die Betreiber bereits mehr als 15 Tausend Generatoren für die Notstromversorgung von Basisstationen gekauft, und mehr als 8000 Basisstationen arbeiten bereits mit Generatoren.

„Wir haben separat über die Sicherstellung ausreichender Treibstoffreserven für den unterbrechungsfreien Betrieb der Generatoren gesprochen. Die Mobilfunkbetreiber arbeiten daran, sicherzustellen, dass die Ukrainer unter allen Bedingungen der Stromversorgung eine stabile Sprachabdeckung und die Möglichkeit haben, SMS-Nachrichten zu versenden“, sagte Swyrydenko.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Energieministerium versichert hat, dass der Kraftstoffmarkt in der Ukraine stabil funktioniert und vollständig mit den notwendigen Ressourcen versorgt ist. Droht der Ukraine eine Verknappung von Benzin und Diesel?