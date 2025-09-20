Die Türkei hat ihre Importe von ukrainischem Mais deutlich erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 hat die Türkei ihre Einfuhren ukrainischer Agrarprodukte erhöht.

Das berichtet Latifundist.com.

Nach Angaben des ukrainischen Verbandes für Bohnen und Sojabohnen beliefen sich die Lieferungen aus der Ukraine im Zeitraum Januar-Juli auf insgesamt 1,48 Mrd. $, das sind 16 % mehr als im gleichen Zeitraum 2024.

Das größte Wachstum wurde bei den wichtigsten Rohstoffen – Mais und Sojabohnen – verzeichnet. Die Einfuhren von Mais in die Türkei stiegen um das 2,4-fache auf 760,6 Mio. $ im Vergleich zu 322,9 Mio. $ im Jahr 2024. Die Lieferungen verdoppelten sich fast auf 255,4 Mio. $ im Vergleich zu 141,9 Mio. $ (+80%).

„Gleichzeitig gingen die Importe von Sonnenblumenöl um 18% auf 319 Mio. $ zurück, verglichen mit 389,9 Mio. $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres“, schreibt die Website.

Analysten stellen fest, dass die Nachfrage nach ukrainischem Mais und Sojabohnen weiterhin hoch ist, was die Türkei zu einem der wichtigsten Partner der Ukraine auf dem Agrarmarkt macht.

Zur Wiederholung:

Im August 2025 exportierte die Ukraine 4,0 Mio. Tonnen landwirtschaftliche Erzeugnisse, das sind 15,6% mehr als im Vormonat.

Später wurde berichtet, dass der Mangel an Lagerbeständen und die Verzögerung der neuen Ernte dem Markt Liquidität entzogen und Käufe blockiert haben. Infolgedessen wurden die Maisexporte ausgesetzt.

Zuvor war berichtet worden, dass aufgrund der sommerlichen Trockenheit die Erträge der Spätkulturen in der Ukraine deutlich geringer sind als im letzten Jahr.