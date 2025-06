Ein Zivilist wurde durch den Beschuss in Nikopol getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Beschuss beschädigte die Infrastruktur, eine Bildungseinrichtung, Privathäuser, Nebengebäude und zerstörte ein Auto.

Russische Truppen griffen Nikopol in der Region Dnipropetrowsk an. Infolge des Artillerieangriffs wurde ein 63-jähriger Mann getötet, es gibt Verletzte. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak am Dienstag, den 17. Juni mit.

„In Nikopol wurde durch feindlichen Beschuss ein 63-jähriger Mann getötet. Unser Beileid an die Familie des Opfers des russischen Terrors“, schrieb Lyssak.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung fügte hinzu, dass zwei weitere Männer durch den Treffer der FPV-Drohne verletzt wurden. Insbesondere der 50-jährige Verletzte wurde in einem Zustand mittlerer Schwere ins Krankenhaus eingeliefert. Während der 37-jährige Verletzte ambulant behandelt wird.

Durch den Beschuss wurden außerdem Infrastruktur, eine Bildungseinrichtung, Privathäuser und Nebengebäude beschädigt und ein Auto zerstört.

Zuvor hatte das russische Militär einen Lebensmittelladen in Nikopol in der Region Dnipropetrowsk getroffen, vier Menschen wurden verletzt.

Russische Föderation schlug Region Dnipropetrowsk, es gibt Opfer