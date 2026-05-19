„Blutbefleckte Chips“ in russischen Raketen: US-Technologiegiganten weigern sich, für die Klagen der Ukrainer aufzukommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Intel, AMD, Texas Instruments und Mouser Electronics haben eine Armee von Anwälten engagiert, um den Opfern der Beschüsse keine Entschädigung zahlen zu müssen. Vier führende US-Technologieunternehmen beantragen die Abweisung der Klagen von fünf ukrainischen Staatsbürgern. Die Kläger behaupten, dass Russland Mikrochips und Prozessoren dieser Firmen für Angriffe auf zivile Objekte einsetzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf The Dallas Morning News.