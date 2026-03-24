Das Energieministerium berichtete über die Folgen des russischen Angriffs auf die Energieversorgung: Mehrere Regionen sind ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 24. März führte Russland einen massiven kombinierten Angriff auf die Energieinfrastruktur in mehreren Regionen der Ukraine durch, wodurch ein Teil der Verbraucher ohne Stromversorgung blieb.

Dies teilte das Energieministerium mit.

Vorübergehend sind Verbraucher in den Oblasten Saporischschja, Odessa, Poltawa, Sumy, Charkiw und Cherson ohne Strom. Die Energieversorger arbeiten bereits daran, die Stromversorgung wiederherzustellen.

Gleichzeitig gelten in den meisten Regionen von 16:00 bis 22:00 Uhr stündliche Stromabschaltungen für die Bevölkerung sowie bis zum Ende des Tages Leistungsbeschränkungen für die Industrie.

Die Energieversorger rufen dazu auf, sparsam mit Strom umzugehen, insbesondere zu den Spitzenzeiten am Morgen und am Abend, um die Belastung des Netzes zu verringern.