Die Familie des Bankiers Antonow hat die Erlangung der ukrainischen Staatsbürgerschaft bestritten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die in einigen Massenmedien veröffentlichten Informationen, wonach Vladimir Antonow angeblich seine Identität geändert, die ukrainische Staatsbürgerschaft erhalten und seinen Wohnsitz gewechselt habe, seien falsch und entsprächen nicht der Realität, so die Familie in einer Erklärung.

Die Redaktion von Ukrainian News erhielt eine Stellungnahme der Familie von Vladimir Antonow, der in Großbritannien lebt, zu den in den Massenmedien verbreiteten Informationen über seine angebliche Änderung der Identität, die Erlangung der ukrainischen Staatsbürgerschaft und die Änderung seines Wohnsitzes.

„Die in einigen Medien veröffentlichten Informationen über die angebliche Änderung der Identität von Vladimir Antonow, die Erlangung der ukrainischen Staatsbürgerschaft und die Änderung seines Wohnsitzes sind völlig falsch und entsprechen nicht der Realität. Die in den Veröffentlichungen erwähnten Dokumente sind grobe Fälschungen und wurden zum Zwecke der Erpressung gefälscht.

Unsere Familie ist derzeit Betrugsversuchen durch eine Gruppe von Personen ausgesetzt, die Geld fordern, indem sie damit drohen, gefälschte Informationen zu verbreiten. Diese Personen waren bereits in einen Betrug verwickelt, bei dem der Familie eine Autosammlung im Wert von mehreren Millionen Dollar gestohlen wurde.

Wir haben bereits Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden wegen der aktuellen Drohungen und Erpressungen erstattet, und es wurde eine offizielle Untersuchung eingeleitet. Wir bitten die Medien und die Öffentlichkeit dringend, keine irreführenden Informationen zu verbreiten, die den Ruf und das Wohl unserer Familie schädigen“, heißt es in dem Kommentar.