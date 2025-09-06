Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der vergangenen Nacht haben ukrainische Guerillas in der Region Luhansk der Logistik der Invasoren einen schweren Schlag versetzt, indem sie ein wichtiges Relais-Kabinett zerstörten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters der Militärverwaltung der Region Luhansk, Olexij Kharchenko.

Nach Angaben von Kharchenko zerstörten Guerillas der Region Luhansk in der vergangenen Nacht einen weiteren „Relaisschrank“, der für den Transport von Militärgütern auf dem Eisenbahnabschnitt Luhansk – Stanyzja Luhanska zuständig ist.

Augenzeugen zufolge brannte es „ziemlich gut“, was bedeutet, dass den Angreifern der Treibstoff und die Schmiermittel ausgehen und sie ihre Positionen schwächen, um ihren aggressiven Krieg fortzusetzen.

„Der ukrainische Widerstand gewinnt weiter an Schwung, jeder Moskauer muss den Zorn unseres Volkes erkennen und spüren“, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Partisanenaktivitäten in den besetzten Gebieten

Im vergangenen Monat entdeckten Atesh-Agenten eine wichtige Logistikeinrichtung der russischen Armee im vorübergehend besetzten Luhansk, die den Feind mit Treibstoff versorgt.

Kurz davor entdeckten Guerillas in Sewastopol einen Kommandoposten, der russische Luftangriffe in der Südukraine koordiniert.

Wie sich herausstellte, befand sich dieser auf dem Gelände der ehemaligen Sewastopoler Flugzeugfabrik, die jetzt als Zweigstelle von Aviakomplekt tätig ist.

Außerdem hat die Guerilla in diesem Sommer die aktive Konzentration der russischen Truppen in Melitopol aufgedeckt. Die Ankunft von Arbeitskräften, Ausrüstung und Waffen wurde beobachtet.