In der Region Dnipropetrowsk wurden bei Angriffen der Russischen Föderation fünf Menschen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Feind griff zwei Bezirke der Region Dnipropetrowsk fast 20 Mal mit Drohnen und Artillerie an.

In der Region Dnipropetrowsk wurden am Samstag fünf Zivilisten durch russische Angriffe verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Alexander Ganza, am 18. April auf Telegram mit.

„Fünf Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind. Ein 52-jähriger Mann und eine 82-jährige Frau wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Fast 20 Mal griff der Feind zwei Bezirke der Region mit Drohnen und Artillerie an“, schrieb er.

Laut Ganja waren im Bezirk Nikopol die Stadt Nikopol selbst sowie die Gemeinden Tschernogrygorowka, Pokrowka und Marhanezka betroffen.

„Ein nicht genutztes Gebäude stand in Flammen. Unternehmen, ein Linienbus und ein Lastwagen wurden beschädigt“, fügte der Beamte hinzu.

In der Gemeinde Mykolajiw im Bezirk Sinelnikow wurde die Infrastruktur beschädigt.

Zuvor hatte die russische Besatzungsarmee am Samstag einen Raketenangriff auf das Zentrum von Charkiw verübt. Im Bezirk Schewtschenkowski brach ein Feuer aus. Es gab keine Verletzten.