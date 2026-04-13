Russische Streitkräfte haben die Region Cherson mit Drohnen angegriffen: Es gibt eine Tote und einen Verletzten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Insbesondere griff eine FPV-Drohne eine ältere Frau im Dorf Osokorka in der Gemeinde Nowoworonzow an. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Russische Truppen haben Zivilisten in der Region Cherson mit Drohnen angegriffen. Bei dem Beschuss kam eine Person ums Leben. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Prokudin, am Montag, dem 13. April, mit.

Die Russen griffen eine ältere Frau im Dorf Osokorka der Gemeinde Nowoworonzow mit einer FPV-Drohne an.

„Gegen 11:20 Uhr erlitt eine 89-jährige Anwohnerin durch den Einschlag einer feindlichen Drohne lebensgefährliche Verletzungen“, erklärte Prokudin.

Darüber hinaus griffen russische Truppen gegen 13:20 Uhr einen Zivilisten im Dnipro-Bezirk von Cherson mit einer Drohne an, wie die Pressestelle der regionalen Militärverwaltung mitteilte.

„Zum Zeitpunkt des Angriffs ging ein 65-jähriger Mann aus Cherson die Straße entlang. Er erlitt Splitterverletzungen an Kopf und Gliedmaßen, eine Gehirnerschütterung sowie eine explosive und eine geschlossene Schädel-Hirn-Verletzung“, heißt es in der Mitteilung.

Ein Rettungsteam brachte den Verletzten in mittelschwerem Zustand ins Krankenhaus.

Zur Erinnerung: In der Region Charkiw wurden Zivilisten durch russische Angriffe auf den Bezirk Bohoduchow verletzt.