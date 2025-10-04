Selenskyj berichtete über neue Sanktionsbeschlüsse

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Präsident wies darauf hin, dass die Ukraine ihre umfassende Politik des Drucks auf Russland fortsetzt und diese weiter mit ihren Partnern koordinieren wird.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer abendlichen Videoansprache am Samstag, den 4. Oktober, über neue Sanktionsbeschlüsse berichtet.

„Die erste ist die Verlängerung von Sanktionen, die ausliefen. Sie betrifft russische Geschäftsleute und ihre Verbindungen zu Putins System. Das zweite Dekret betrifft den russischen militärisch-industriellen Sektor, nämlich Hersteller von Drohnen und Komponenten. Das dritte Dekret betrifft unsere Sanktionen gegen Personen und Unternehmen, die mit dem russischen Ölsektor verbunden sind“, sagte Selenskyj.

„Schon jetzt gehen viele ukrainische Entwicklungen auf die Grundlage von Sanktionen unserer Partner zurück. Wir rechnen mit einer Synchronisierung unserer Sanktionen mit unseren Partnern. Wir erwarten auch neue Sanktionen der Europäischen Union – das 19. Paket – und entsprechende Schritte der Vereinigten Staaten. Russland ignoriert oder lehnt buchstäblich jede Möglichkeit ab, die diesen Krieg beenden und die Sicherheit gewährleisten würde. Putin will in den Krieg ziehen, und zwar genau auf diese Weise – mit terroristischen Methoden, mit verabscheuungswürdigen Methoden. Russland muss die Reaktion darauf spüren. Europa, Amerika, die G7, die G20 haben die Macht, mit jedem Terroristen fertig zu werden. Das wird es auch“, versicherte Selenskyj.

