Stromausfälle haben sechs Regionen der Ukraine erfasst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Energieversorger führen bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten nach einem massiven Angriff des Feindes durch.

Am Dienstagmorgen wurden in sechs Regionen der Ukraine neue Stromausfälle aufgrund eines erneuten massiven Raketen- und Drohnenangriffs der russischen Angreifer verzeichnet. Dies teilte Ukrenerho am 24. März mit.

„Infolgedessen sowie aufgrund feindlicher Artillerieangriffe entlang der Frontlinie kam es am Morgen zu neuen Stromausfällen in den Regionen Odessa, Cherson, Saporischschja, Charkiw, Poltawa und Sumy. Überall dort, wo es die Sicherheitslage derzeit zulässt, werden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten durchgeführt“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Folgen des jüngsten und früherer massiver russischer Angriffe in den meisten Regionen der Ukraine bis zum Ende des heutigen Tages die Stromversorgung für die Industrie gedrosselt wird. Zudem ist im Zeitraum von 16:00 bis 22:00 Uhr die Anwendung von stündlichen Stromabschaltungen für die Bevölkerung vorgesehen.

Gleichzeitig entspricht der Stromverbrauch den saisonalen Werten. Heute lag er um 9:30 Uhr auf dem gleichen Niveau wie zur gleichen Zeit am Vortag – am Montag.

Die Energieversorger bitten die Bürger, sparsam mit Strom umzugehen. Es wird empfohlen, energieintensive Prozesse auf die Tageszeit – von 11:00 bis 15:00 Uhr – zu verlegen. Außerdem sollten in den Abendstunden – von 16:00 bis 22:00 Uhr – nicht mehrere leistungsstarke Elektrogeräte gleichzeitig eingeschaltet werden.