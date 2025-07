Sybiha und seine Botschafter besuchten Stellungen der ukrainischen Streitkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Leiter der Botschaften erhielten klare Anweisungen, wie sie zusätzliche internationale Unterstützung für die Region gewinnen können.

Außenminister Andrij Sybiha hat zusammen mit ukrainischen Botschaftern die vorgeschobenen Stellungen der ukrainischen Verteidiger in Saporischschja besucht. Der ukrainische Minister sagte auf der Plattform X am Sonntag, den 20. Juli.

„Der Mut der Menschen in Saporischschja verdient unseren höchsten Respekt. Trotz des ständigen russischen Terrors lebt, entwickelt und bewahrt die Region ihren unbeugsamen Geist“, so Sybiha.

Vor Ort sahen die ukrainischen Botschafter durch russische Angriffe zerstörte Häuser, Verteidigungsgräben an der Frontlinie, eine sichere unterirdische Schule, kritische Infrastruktur, wichtige Industrieanlagen und ehrten das Andenken an gefallene ukrainische Helden an der Gedenkstätte Tree of Remembrance.

„Besuche wie diese geben neue Einblicke in das Leben der Menschen in der Ukraine, in das, was sie durchmachen und was ihre dringendsten Bedürfnisse sind. Sie geben Diplomaten neue Motivation, überzeugender zu sein und greifbarere Ergebnisse zu erzielen“, erklärte der Außenminister.

Bereits am 21. Juli wird Präsident Wolodymyr Selenskyj die Botschafterkonferenz Ukraine 2025 mit dem Titel „Von der Macht der Diplomatie zur Diplomatie der Stärke“ eröffnen.

„Wir freuen uns darauf, unsere fruchtbare Arbeit zum Wohle unseres Landes fortzusetzen“, fügte der Minister hinzu.

Wir erinnern daran, dass die ukrainischen Truppen mehrere Stellungen in der Nähe der Stadt Orechiw in der Region Saporischschja wiederherstellen konnten. Die Verteidigungskräfte setzen Manöver zur Verteidigung und zum Gegenangriff auf den Feind ein.