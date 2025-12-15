Die Ukraine beginnt mit der Auswahl von Kandidaten für die Aufsichtsräte der wichtigsten Energieunternehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Regierung beginnt mit der Auswahl von Kandidaten für die Aufsichtsräte einer Reihe von Energieunternehmen. Es wird erwartet, dass die neue Zusammensetzung im Januar gebildet wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko.

„Wir beginnen die nächste Phase des Neustarts der Energieunternehmen“, sagte Swyrydenko.

Ihr zufolge wird die Auswahl der Kandidaten für die Aufsichtsräte einer Reihe strategisch wichtiger Energieunternehmen gemäß dem Plan der Regierung am Montag, den 15. Dezember, beginnen.

Dabei handelt es sich insbesondere um die folgenden

LLC Gas Transmission System Operator of Ukraine,

Gas Transmission System Operator of Ukraine, JSC Ukrainian Distribution Networks,

Ukrainian Distribution Networks, JSC Market Operator,

Market Operator, PJSC Centrenergo,

Centrenergo, Energy Company of Ukraine,

NNEGC Energoatom

Energoatom , JSC Ukrenerho,

Ukrenerho, JSC Ukrhydroenergo.Der Ministerpräsident wies darauf hin, dass alle Informationen über den Auswahlprozess vom Wirtschaftsministerium veröffentlicht werden. Die neuen Aufsichtsräte sollen im Januar gebildet werden.

Darüber hinaus wurde am Freitag ein Auswahlverfahren für vier unabhängige Mitglieder des Aufsichtsrats von Naftohas gestartet.

„Wir laden ehrliche und professionelle Kandidaten ein, sich zu bewerben. Unser Hauptziel ist es, Transparenz, Effizienz und Kontrolle im Management von Unternehmen des Energiesektors zu gewährleisten“, sagte Swyrydenko.

Was vorher geschah