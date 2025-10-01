Die Ukraine hat den Gaza-Plan von Trump unterstützt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Außenministerium rief alle Seiten auf, so schnell wie möglich mit der praktischen Umsetzung des Plans zu beginnen, um den Krieg zu beenden.

Die Ukraine begrüßt den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Krieges im Gaza-Streifen und betrachtet ihn als wichtigen Beitrag zur Suche nach einer gerechten und nachhaltigen Lösung. Dies geht aus einer Erklärung des ukrainischen Außenministeriums vom Mittwoch, 1. Oktober, hervor.

„Wir betrachten diesen Plan als einen wichtigen Beitrag zur Suche nach einer gerechten und nachhaltigen Lösung, die auf den Prinzipien des Völkerrechts beruhen und die legitimen Rechte und Bestrebungen der Menschen in Israel und Palästina berücksichtigen sollte.

Wir rufen alle Parteien auf, den Plan so schnell wie möglich umzusetzen, um den Krieg zu beenden, die humanitäre Krise zu überwinden und Menschenleben zu retten. Wir sind überzeugt, dass die Umsetzung des Plans die Sicherheit in der gesamten Region wiederherstellen wird, basierend auf der Achtung des Völkerrechts und der UN-Charta“, so das Außenministerium.

Wir erinnern daran, dass die USA einen 20 Punkte umfassenden Friedensplan zur Beendigung des Krieges zwischen Israel und der Hamas ausgearbeitet haben.

Der Plan sieht den schrittweisen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und die Übergabe des Gebiets unter die Kontrolle der Internationalen Stabilisierungstruppe vor, die eine „langfristige Lösung für die innere Sicherheit“ darstellen wird. Im Rahmen des Plans verpflichtet sich Israel, den Gazastreifen weder zu besetzen noch zu annektieren.

