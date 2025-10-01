Die Ukraine wird 300 Millionen Euro erhalten, um Gas für eine stabile Heizung im Winter zu kaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

„Naftohas und die Europäische Investitionsbank haben einen Darlehensvertrag über 300 Millionen Euro unterzeichnet. Das Geld wird für den Kauf von Gas verwendet, um die Ukrainer im Winter mit einer stabilen Heizung zu versorgen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst von Naftohas.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass die Mittel für den Aufbau langfristiger Reserven und die Sicherstellung einer stabilen Gasversorgung im Winter verwendet werden sollen.

Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtet sich Naftohas, einen Betrag in Höhe des Darlehens der Europäischen Investitionsbank in Projekte für erneuerbare Energien und Dekarbonisierung zu reinvestieren.

„Diese neue Finanzierung der EIB wird dazu beitragen, die Energiesicherheit der Ukraine während des Winters zu stärken und Gemeinden und Unternehmen zu unterstützen“, sagte Nadia Calvigno, Präsidentin der EIB.

Laut Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko ist diese Vereinbarung ein wichtiger Schritt zur Schaffung eines modernen Energiesystems und zur Integration der Ukraine in die EU.

„Eine zuverlässige Energieversorgung ist unerlässlich, damit Unternehmen arbeiten, Arbeitsplätze erhalten und weiter in unsere Wirtschaft investieren können. Gleichzeitig unterstützt diese Partnerschaft das langfristige Ziel der Ukraine, einen widerstandsfähigen, nachhaltigen und in Europa integrierten Energiesektor aufzubauen“, sagte Olexij Sobolev, Minister für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft.

Gasreserven in der Ukraine