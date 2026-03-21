Die ukrainischen Streitkräfte haben die Ölraffinerie in Saratow erfolgreich angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Anlage wurden eine Anlage zur Sekundärverarbeitung von Erdöl sowie der vertikale Tank RVS-10000 beschädigt.

In der Nacht zum Samstag haben ukrainische Streitkräfte einen Angriff auf Anlagen der Ölraffinerie in Saratow in der Russischen Föderation durchgeführt. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 21. März mit.

„Das genannte Unternehmen sorgt für die Ölverarbeitung und die Herstellung von Kraftstoffen und Schmierstoffen, die für den Bedarf der Besatzungsarmee verwendet werden“, heißt es in der Mitteilung.

Nach vorläufigen Informationen wurden eine Anlage zur Sekundärverarbeitung von Erdöl sowie der vertikale Tank RVS-10000 beschädigt. Das Ausmaß des entstandenen Schadens wird derzeit ermittelt.

Die Raffinerie in Saratow ist eines der ältesten Ölverarbeitungsunternehmen Russlands. Im Jahr 2023 betrug die Verarbeitungskapazität 4,8 Millionen Tonnen.

Https://www.facebook.com/reel/3087792961432031/&show_text=false&width=380&t=0