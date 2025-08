"Ukrnafta hat die Übernahme der Shell-Tankstellenkette abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrnafta und Shell Overseas Investments BV haben die Übernahme eines 51%igen Anteils an der Alliance Holding LLC, die eine Kette von 118 Shell-Tankstellen in der Ukraine besitzt, abgeschlossen.

Dies teilte der Pressedienst von Ukrnafta mit.

„Die verbleibenden 49% des Unternehmens gehören dem State Property Fund of Ukraine (SPFU), was bedeutet, dass der Staat derzeit der endgültige Eigentümer von 100% der Alliance Holding ist und die Gewinne durch die Ausschüttung von Dividenden erhalten wird“, heißt es in der Erklärung.

Laut Jurij Tkatschuk, dem amtierenden CEO von Ukrnafta, werden innerhalb eines Jahres insgesamt 663 Tankstellen unter der Marke Ukrnafta betrieben werden, zusammen mit den Tankstellen von Shell.

Um es kurz zu machen:

