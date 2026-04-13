Die Verteidigungsminister der Ukraine, Belgiens und Spaniens haben über die Zusammenarbeit beraten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Parteien haben am Vorabend des Ramstein-Gipfels die Prioritäten der Zusammenarbeit abgestimmt. Fedorow dankte Belgien und Spanien für ihre konsequente Unterstützung.

Der ukrainische Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow teilte mit, dass er Gespräche mit dem belgischen Verteidigungsminister Theo Francken und der spanischen Verteidigungsministerin Margarita Robles geführt habe, in deren Verlauf die Parteien am Vorabend des Ramstein-Gipfels die Prioritäten der Zusammenarbeit abgestimmt hätten.

„Wir haben die wichtigsten Bereiche der Zusammenarbeit abgestimmt – die Stärkung der Luftabwehr, den Ausbau der Drohnenkapazitäten und die tschechische Initiative zur Versorgung der Front mit Langstreckenartillerie“, erklärte Fedorow.