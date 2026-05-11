Vier weitere Länder haben sich der Koalition zur Rückführung entführter ukrainischer Kinder angeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Zypern, die Schweiz, Monaco und Panama sind der internationalen Koalition zur Rückführung der von Russland entführten ukrainischen Kinder beigetreten. Damit umfasst sie nun 49 Staaten.

Quelle: Korrespondentin von „Evropeiska Pravda“ unter Berufung auf die Äußerungen der kanadischen Außenministerin Anita Anand

Details: Vier weitere Staaten sind der Koalition zur Rückführung ukrainischer Kinder beigetreten: Zypern, die Schweiz, Monaco und Panama.

„Die Koalition für die Rückführung ukrainischer Kinder war nützlich, da sie internationale Aufmerksamkeit auf ein Problem gelenkt hat, von dem Russland möchte, dass die Welt es vergisst. Derzeit haben wir 49 Mitglieder. Tatsächlich sind seit dem letzten hochrangigen Treffen Zypern, die Schweiz, Monaco, Panama und die Parlamentarische Versammlung der OSZE beigetreten“, teilte Anand mit.

Sie betonte, dass die wachsende Zahl der Koalitionsmitglieder „ein Zeichen dafür ist, dass immer mehr Länder es ebenso wie Kanada für absolut inakzeptabel halten, dass Russland ukrainische Kinder entführt, sie indoktriniert und sich weigert, diese Kinder ihren Familien zurückzugeben“.