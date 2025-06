Naftohas hat den neuen Leiter der Gasverteilungsnetze vorgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Gasverteilungsnetze der Ukraine werden von Serhij Skyba geleitet, der zuvor in der Schytomyr-Niederlassung des Unternehmens und bei PJSC Ukrnafta tätig war.

Dies teilte der Pressedienst von Naftohas mit.

„Zu den wichtigsten Prioritäten des neu ernannten Leiters von Gazmerezhy gehören die technische Neuausrüstung der Netze, die Erhöhung der Zuverlässigkeit der Gasversorgung, der Aufbau von Vertrauen in das Unternehmen durch transparente Prozesse und echte Veränderungen, die Beachtung sozialer Fragen, die Unterstützung des Militärs und seiner Familien sowie die Entwicklung von Veteranenprogrammen“, so Naftohas in einer Erklärung.

Von 2019 bis 2020 leitete Skiba die Ukrburgaz-Niederlassung von Ukrgasvydobuvannya JSC, ab 2023 war er Direktor der Schytomyr-Niederlassung von Gas Distribution Networks of Ukraine LLC und arbeitete bei Ukrnafta.

Um es kurz zu machen:

Gas Distribution Networks of Ukraine ist mit 37.714 Mitarbeitern der drittgrößte Arbeitgeber in der Ukraine. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen seine Belegschaft um 4,2 Tausend Mitarbeiter erhöhen.