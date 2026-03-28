Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Terechow erklärte, dass er nicht vorhabe, gemeinsam mit Hetmanzew eine politische Partei zu gründen, wie es von Soziologen prognostiziert wird.

Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, versicherte, dass es in Zukunft keine gemeinsame Partei mit dem Abgeordneten Danylo Hetmanzew geben werde, wie es von Soziologen prognostiziert wird.

Quelle: : Terechow in einem Kommentar gegenüber „Ukrajinska Prawda“

Details: : Terechow merkte an, dass Wahlen derzeit „nicht an der Tagesordnung“ seien. Außerdem versicherte er, dass die Partei, der ihn und Hetmanzew die Soziologen zuschreiben, weder existiert habe noch existieren werde.

Terechows direkte Aussage: „Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es ein politisches Projekt, an dem sowohl Terechow als auch Hetmanzew beteiligt wären, in der Vergangenheit nicht gab, derzeit nicht existiert und auch in Zukunft nicht geben wird.

Und ich bitte die Meinungsforscher, keine Zeit und keine öffentliche Aufmerksamkeit darauf zu verschwenden, etwas zu untersuchen, das nicht der Realität entspricht.“

Zur Erinnerung: : Nach den Ergebnissen der SOCIS-Umfrage vom Frühjahr würde eine hypothetische Partei aus städtischen und regionalen Amtsträgern, bestehend aus dem Leiter der Militärverwaltung der Oblast Mykolajiw, Witalij Kim, Terechow und Hetmanzew, 13,7 % der Stimmen der Ukrainer erhalten.