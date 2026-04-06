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Die ukrainischen Streitkräfte haben die Angreifer in der Nähe von Ambarnoe im Gebiet Charkiw zurückgedrängt – DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die Verteidigungskräfte haben russische Angreifer nördlich des Dorfes Ambarnoe nahe der Staatsgrenze im Bezirk Kupjansk in der Region Charkiw zurückgedrängt. Dies berichtet DeepState am 6. April.

„Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben die Kontrolle in der Nähe von Ambarnoe wiedererlangt“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass das ukrainische Militär mehr als 3 km in Richtung der Staatsgrenze vorgerückt ist und die Kontrolle über das Waldgebiet nördlich des Dorfes Ambarnoe in der Gemeinde Welikoburlutsk im Bezirk Kupjansk zurückerobert hat.

Die Operation zur Vernichtung des Feindes in den Wäldern bei Ambarnoje und zur Säuberung dieses Gebiets wurde von Einheiten der 129. separaten schweren mechanisierten Brigade durchgeführt.

Zudem gelang es den Streitkräften der Ukraine, den Vormarsch der Russen in Richtung vom Dorf Milowe zum Dorf Chatne im Gebiet von Ambarnoe zu stoppen.

Zur Erinnerung: Analysten von DeepState hatten behauptet, die Russen hätten angeblich die Dörfer Sviato-Pokrowske und Vasyukivka besetzt und seien in der Nähe von Reznikivka und Bondarne vorgerückt. Die Truppengruppe „Ost“ hat jedoch die Informationen über die „Besetzung des Dorfes Vasyukivka“ widerlegt.

Die Zahl der russischen Angriffe an der Front ist zurückgegangen

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 219

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