Bei einer Granatenexplosion in Schytomyr wurden sechs Menschen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein unbekannter Mann warf eine Granate auf eine Gruppe von Menschen in der Nähe eines Supermarktes in der Mira Avenue und rannte davon.

Eine Granate explodierte in der Nähe eines Supermarktes in Schytomyr. Sechs Menschen wurden verletzt, berichtete die regionale Abteilung der Nationalen Polizei am Samstag, den 31. Mai.

„Am 30. Mai gegen 23:30 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung über die Explosion in der Nähe des Supermarktes am Prospekt Mira. Dabei wurden sechs Menschen verletzt“, heißt es in der Meldung.

Vor Ort stellten die Gesetzeshüter fest, dass ein unbekannter Mann einen explosiven Gegenstand auf eine Gruppe von Menschen warf und floh. Infolge der Explosion wurden sechs Anwohner im Alter von 22 bis 42 Jahren verletzt. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Mordes an zwei oder mehr Personen eingeleitet (Artikel 15 Teil 2, Artikel 115 Teil 2 Absätze 1 und 5 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Die Polizei ermittelt die Umstände des Vorfalls und sucht nach dem Angreifer.

Zuvor gab es in der Region Cherson eine Explosion in einem Privathaus, bei der ein 8-jähriger Junge getötet wurde. Außerdem wurden fünf Menschen verletzt, darunter zwei Minderjährige.

In der Region Mykolajiw explodierte eine Granate im Innenhof eines Hauses und tötete einen dreijährigen Jungen und eine Frau.