Die Ukraine hat den Vereinigten Staaten detaillierte Informationen über alle Beschüsse seit der „Zustimmung“ Russlands, keine Energieanlagen mehr anzugreifen, übermittelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainische Botschaft hat dem US-Außenministerium detaillierte Informationen über alle Beschüsse übermittelt, die seit der „Zustimmung“ Russlands zu einer „Energie-Waffenruhe“ stattgefunden haben.

Dies erklärte die ukrainische Botschafterin in den USA, Olga Stefanishina, während einer Pressekonferenz am Rande der Ukrainian Week in Washington, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf „Suspilne“.