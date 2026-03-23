Bei russischen Angriffen auf vier Regionen kamen vier Menschen ums Leben, weitere elf wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Im Laufe des 22. März kamen bei russischen Angriffen auf die Gebiete Saporischschja, Donezk, Sumy und Charkiw vier Menschen ums Leben, weitere elf wurden verletzt.

Quelle: Ivan Fedorow, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Saporischschja; Oleg Synjehubow, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Charkiw; Militärverwaltung der Oblast Sumy; Vadym Filashkin, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Donezk

Details: In der Region Saporischschja führten die Russen 821 Angriffe auf 40 Ortschaften durch. Bei den Angriffen kamen drei Menschen ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Zudem gingen bei der regionalen Militärverwaltung 49 Meldungen über Schäden an Wohnhäusern, Wirtschaftsgebäuden, Fahrzeugen und Infrastruktureinrichtungen ein.

In der Region Donezk töteten die Russen laut Filaschkin am 22. März eine Person in Druschkiwka; vier weitere Menschen in der Region wurden verletzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesamtzahl der Opfer russischer Angriffe im Gebiet Donezk ohne Berücksichtigung von Mariupol und Wolnowacha angegeben wird.

In der Region Sumy wurden innerhalb von 24 Stunden drei Zivilisten verletzt. In der Gemeinde Berezivka erlitten ein 13-jähriger Junge und ein 18-jähriges Mädchen Verletzungen durch einen Drohnenangriff auf ein Auto. Ein weiterer 14-jähriger Junge suchte nach einem Drohnenangriff auf die Gemeinde Putivl eine medizinische Einrichtung auf. Insgesamt führten die Russen 80 Angriffe auf 31 Ortschaften in 17 Gemeinden der Region durch.

In der Region Charkiw waren 9 Ortschaften von den Angriffen betroffen. In der Ortschaft Staryi Saltiv erlitt eine 77-jährige Frau eine akute Stressreaktion. In der Region wurden Privathäuser, Wirtschaftsgebäude, Stromnetze, Garagen, Lagerräume, ein Hotel sowie Fahrzeuge beschädigt.